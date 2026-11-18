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CHICAGO.- Los Medias Blancas de Chicago acordaron firmar al lanzador derecho Dustin May con un contrato de tres años y 52.5 millones de dólares. El acuerdo, confirmado por el agente Craig Rose el martes, está pendiente de que May supere satisfactoriamente el reconocimiento médico.

May, de 29 años, tuvo marca de 7-9 con una efectividad de 4.70 y 144 ponches la temporada pasada con San Luis y Milwaukee. Abrió 10 juegos después de ser traspasado a los Cerveceros y registró foja de 2-2 con una efectividad de 5.65.

May realizó cinco apariciones, incluidas dos aperturas, en los playoffs durante la marcha de Milwaukee hacia su primer campeonato de la Serie Mundial. Fue el abridor del cuarto duelo de la Serie Mundial y permitió dos carreras en cuatro entradas en un partido que los Cerveceros terminarían perdiendo en 12 entradas.

May tiene marca de 26-29 con una efectividad de 4.12 en 102 juegos —88 como abridor— a lo largo de ocho temporadas, que incluyeron etapas con los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.

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