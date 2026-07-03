Dynamic Motorsports con paso competitivo

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El equipo potosino Dynamic Motorsports tuvo una destacada actuación durante la sexta fecha de NASCAR México Series y Trucks México Series, celebrada en el Autódromo de Querétaro, al conseguir un nuevo podio y resultados importantes que lo mantienen como protagonista de cara a la recta final de la temporada regular.

En la categoría estelar de NASCAR México Series, Jake Cossío, al volante del auto #5, afrontó una intensa jornada que inició con la sesión de calificación, donde obtuvo el décimo puesto de la parrilla para la carrera "Querétaro 140", pactada a 140 vueltas.

Durante la competencia, disputada el sábado por la tarde, Cossío mantuvo una actuación constante en una carrera marcada por pocas interrupciones, ya que únicamente se presentaron dos banderas amarillas, la última de ellas en las vueltas finales, lo que derivó en un emocionante cierre bajo bandera verde, blanca y cuadros. Finalmente, el piloto cruzó la meta en la duodécima posición, resultado que le permite seguir trabajando con el objetivo de clasificarse al Chase, la fase definitiva del campeonato.

En Trucks México Series, el potosino Roberto "Bob" Espinosa volvió a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana. A bordo de la camioneta #96, conquistó la pole position durante la sesión clasificatoria y posteriormente protagonizó una intensa batalla por la victoria.

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Aunque no pudo concretar su tercer triunfo consecutivo, Espinosa protagonizó un espectacular cierre de fotografía para quedarse con el segundo lugar, resultado que le permite mantenerse entre los líderes del campeonato y reafirmar su gran momento en la temporada.

Por su parte, Sebastián Rodríguez, al volante de la camioneta #9, volvió a sumar puntos importantes tras finalizar en el quinto lugar, consolidándose como líder de la clasificación de novatos.