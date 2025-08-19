logo pulso
El 1-2 para México en marcha femenil

Debut de ensueño para Ximena Serrano y Valeria Flores en Asunción 2025

Por Agencias

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
El 1-2 para México en marcha femenil

México tuvo un debut de ensueño en el atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego que a primeras horas de este lunes Ximena Serrano y Valeria Flores consiguieran la medalla de oro y plata en la prueba marcha 20 kilómetros femenil.

Ximena Serrano, representante del estado de Querétaro, obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1:31:40.1 horas con lo que implantó su marca dentro de la competición y consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la segunda posición, Valeria Flores del Estado de México cruzó la meta con un cronómetro 1:33:21.4 horas y con casi dos minutos de diferencia dejó el tercer puesto para la colombiana Natalia Pulido con 1:35:11.0 horas.

Ambas marchistas, guiadas por el entrenador Ignacio Zamudio, mantienen su concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde Serrano pule su preparación para el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La marcha mexicana volverá a escena en Asunción 2025 este martes 19 de agosto con la rama varonil y México estará representado por Emiliano Barba y Brandon Pérez.

