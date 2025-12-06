El Barça reafirma su liderato con goleada al Betis

El Barcelona reafirmó este sábado su liderato en LaLiga al lograr una victoria de peso en el estadio de La Cartuja ante el Betis (3-5), un rival que está en una gran forma pero que tuvo que sucumbir ante la calidad del rival, en el que destacó los tres goles que logró Ferran Torres en la primera mitad.

El conjunto visitante, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji.

Ya en la segunda parte, al cuarto de hora, Lamine Yamal marcó de penalti el 1-5 y después el Betis maquilló el resultado con dos tantos en la recta final, uno de Diego Llorente y otro del colombiano Cucho Hernández, también de penalti.

El equipo del alemán Hansi Flick afrontó, cuatro días después de imponerse 3-1 al Atlético de Madrid en la jornada adelantada por la Supercopa, otra exigente prueba en la defensa del liderato al que se aupó el pasado fin de semana.

Volvió a la capital andaluza, donde el pasado octubre sufrió una dolorosa goleada en el Sánchez-Pizjuán (4-1) cuando también era el primer clasificado, y ahora en La Cartuja le esperó el mejor Betis del curso, relanzado por su triunfo en el derbi ante el Sevilla (0-2) y con su pase a la siguiente ronda de la Copa.

Hubo ausencias significativas en ambas convocatorias, ya que el chileno Manuel Pellegrini no podía contar con el mediapunta Isco Alarcón, el lateral derecho Héctor Bellerín ni el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, aunque recuperaba al también mediapunta argentino Giovani Lo Celso y al extremo brasileño Antony dos Santos, éste tras sanción.

Los de Flick afrontaron el partido con la baja del mediapunta Dani Olmo, que se lesionó ante el Atlético de Madrid y se unió a la del central uruguayo Ronald Araujo, por una cuestión de salud mental, además de las del portero alemán Marc Andre ter Stegen y del centrocampista Pablo Páez 'Gavi', pero recuperó a Fermín López y al neerlandés Frenkie de Jong, ausente frente a los colchoneros.

Con esos condicionantes, fue el equipo local el que no quiso esperar para ser el que tuviera el poder del balón y empezar a mirar hacia la meta que defendió Joan García y así a los seis minutos el marroquí Ez Abde entró bien por la izquierda en una jugada que culminó en gol Antony en posición correcta al estar habitado por Jules Koundé.

El central francés de Barça palió su relajación muy poco después al cederle el balón dentro del área chica a Ferran Torres, quien estuvo atento para meter el pie y lograr el empate en un partido que empezó eléctrico y más cuando minutos mas tarde del 1-1, en el trece, el delantero valenciano vio puerta otra vez, en esta ocasión de volea a pase de Roony Bardghji.

El sueco, una de las novedades de Flick en su equipo inicial, se reivindicó en esa titularidad para lograr el tercero de los suyos a la media hora y dejar el partido muy del lado de los visitantes, que antes del descanso lograron el cuarto, otra vez en la botas de Ferran, aunque en esta ocasión con la desafortunada intervención para sus intereses de Marc Bartra, quien desvió el balón y despistó al portero Álvaro Valles.

En la segunda parte el Barcelona salió a no arriesgar en su área, a que el Betis fuera al ataque al no tener mas remedio y que esos espacios libres que dejaba fuera aprovechados, con lo que en una de las contras de los azulgranas llegó un remate del inglés Marcus Rashford que rechazó Marca Bartra.

El árbitro extremeño José Hernández Maeso fue avisado de la posibilidad de que hubiera mano del central exbarcelonista y, tras dirigirse al monitor, señaló penalti para que Lamine Yamal lo transformara en el quinto de los suyos a la hora de juego.

De ahí hasta la conclusión muchos cambios en los dos equipos ya pensando en reservar a futbolistas y darle minutos a otros para afrontar los compromisos europeos de la próxima semana, aunque la formación verdiblanca maquilló el marcador dos goles que le dan algo de premio al trabajo efectuado.