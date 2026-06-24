logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El futuro de Jaylen Brown sigue incierto

Por AP

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
A
El futuro de Jaylen Brown sigue incierto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por ahora, Jaylen Brown es miembro de los Celtics de Boston.

      Pero no está claro cuánto tiempo seguirá siendo así después de que se mencionara el nombre del Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024 como parte de la posible oferta de traspaso de Boston a Milwaukee por Giannis Antetokounmpo.

      La oferta por la estrella de los Bucks, que según reportes incluía a Brown y un par de selecciones de primera ronda del draft, no fue suficiente para superar la propuesta de Miami de cuatro selecciones de primera ronda, una de segunda ronda y varios jugadores, incluido Tyler Herro, Sexto Hombre del Año de la NBA en 2022.

      Brown publicó un video en Twitch el lunes, antes de que Antetokounmpo fuera finalmente traspasado al Heat, en el que describió su estado de ánimo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "A toda la gente que ha dudado de mí, que quiere que haga esto o que me quiere, me están convirtiendo en un monstruo", afirmó Brown.

      Esto ha dejado un ambiente de incertidumbre alrededor de la organización de los Celtics, apenas dos años después de ganar el décimo octavo campeonato de la NBA de la franquicia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Caramelo, el polémico superaficionado de México que asiste a su 11er Mundial
        Caramelo, el polémico superaficionado de México que asiste a su 11er Mundial

        Caramelo, el polémico "superaficionado" de México que asiste a su 11er Mundial

        SLP

        AP

        El Mundial 2026 en México enfrenta críticas por costos que limitan asistencia de aficionados.

        Croacia vence 1-0 a Panamá en mundial Qatar 2022
        Croacia vence 1-0 a Panamá en mundial Qatar 2022

        Croacia vence 1-0 a Panamá en mundial Qatar 2022

        SLP

        AP

        El grupo L se definirá en la última jornada con Croacia, Ghana e Inglaterra.

        Jérémy Doku vuelve tras nacimiento de su primer hijo
        Jérémy Doku vuelve tras nacimiento de su primer hijo

        Jérémy Doku vuelve tras nacimiento de su primer hijo

        SLP

        AP

        Bélgica enfrenta a Nueva Zelanda en partido clave para avanzar en Mundial, con dudas por ausencias.

        Aguirre evita confirmar titularidad de Ochoa ante República Checa
        Aguirre evita confirmar titularidad de Ochoa ante República Checa

        Aguirre evita confirmar titularidad de Ochoa ante República Checa

        SLP

        El Universal

        Javier Aguirre enfatiza que las oportunidades en selección mexicana se ganan por mérito propio.