El futuro de Jaylen Brown sigue incierto
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Por ahora, Jaylen Brown es miembro de los Celtics de Boston.
Pero no está claro cuánto tiempo seguirá siendo así después de que se mencionara el nombre del Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024 como parte de la posible oferta de traspaso de Boston a Milwaukee por Giannis Antetokounmpo.
La oferta por la estrella de los Bucks, que según reportes incluía a Brown y un par de selecciones de primera ronda del draft, no fue suficiente para superar la propuesta de Miami de cuatro selecciones de primera ronda, una de segunda ronda y varios jugadores, incluido Tyler Herro, Sexto Hombre del Año de la NBA en 2022.
Brown publicó un video en Twitch el lunes, antes de que Antetokounmpo fuera finalmente traspasado al Heat, en el que describió su estado de ánimo.
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"A toda la gente que ha dudado de mí, que quiere que haga esto o que me quiere, me están convirtiendo en un monstruo", afirmó Brown.
Esto ha dejado un ambiente de incertidumbre alrededor de la organización de los Celtics, apenas dos años después de ganar el décimo octavo campeonato de la NBA de la franquicia.
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