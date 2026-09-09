El Madrid y el City inician con triunfo

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Kylian Mbappé y Erling Haaland no demoraron en estrenar sus cuentas goleadoras en la Liga de Campeones para que tanto el Real Madrid como el Manchester City iniciaran con el pie derecho sus campañas en el torneo.

Mbappé adelantó al Madrid en los primeros compases del encuentro que terminó con un triunfo 2-1 ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

"Prefiero decir que ha sido un partido loco", dijo José Mourinho, el técnico portugués que ha vuelto a la capital de España para una segunda etapa con el club más laureado en la historia de la competición con sus 15 títulos. "Podía haber terminado 7-6 sin ningún problema. Teníamos un centro del campo debilitado". Haaland, por su parte, estampó los dos goles con los que el City, campeón de la edición de 2023, derrotó a domicilio 2-0 al FC Porto.

El Madrid y el City asoman entre los principales aspirantes a arrebatar el título al Paris Saint-Germain, el conjunto que va por su tercera consagración consecutivas.

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La anotación de Mbappé, a los 14 minutos, fue su su tanto número 71 en la máxima competición europea de clubes. Haaland elevó su cifra a 59 goles en otros tantos partidos disputados en la Liga de Campeones. El Madrid emprendió otra campaña europea y con Mourinho buscando conquistar el trofeo por tercera vez y el primero con el club. Ha vuelto tras dirigirles entre 2010 y 2013.

Los últimos minutos fueron de angustia para un Madrid que presentó un menguado mediocampo debido a las bajas de Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga. El Madrid supo aprovechar un par de errores del Inter para anotar sus goles.

En el primero, Curtis Jones y Yann Bisseck se durmieron en la salida del balón, Mbappé robó y, tras combinarse con Brahim Díaz, definió con un disparo rasante. El segundo fue esencialmente un obsequio de Josep Martínez: el arquero español del Inter quiso quitarse la presión de Federico Valverde con un lujo pero el mediocampista uruguayo no perdonó para poner el 2-0. El Inter no bajó los brazos e hizo trabajar más de la cuenta al portero merengue Thibaut Courtois y finalmente logró descontar mediante Carlos Augusto a los 77, metiéndole emoción a la recta final del encuentro.