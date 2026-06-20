El Maratón de Londres se duplica

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LONDRES.- El Maratón de Londres se dividirá el próximo año en dos carreras durante dos días y duplicará el número de corredores.

"El formato doble único dará la bienvenida a 100,000 participantes a lo largo de los dos días, todos recorriendo la misma ruta icónica, de Greenwich a Westminster, en lo que será un fin de semana sin precedentes de deporte, beneficencia y celebración comunitaria", indicó London Marathon Events en su sitio web el viernes.

El cambio de formato, por única vez, hará que las carreras se disputen el 24 y 25 de abril de 2027, con la élite femenina compitiendo un día y la élite masculina en otro.

El cambio implica que las personas que solicitaron participar mediante un sorteo verán duplicadas sus probabilidades de ser seleccionadas, pero el sorteo cerró el 1 de mayo, por lo que no se aceptan nuevas solicitudes de inscripción.

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Los resultados del sorteo se anunciarán a principios de julio.

Sawe Sabastian, de Kenia, se convirtió en abril pasado en el primer corredor en romper la barrera de las dos horas y Tigst Assefa, de Etiopía, defendió con éxito el título femenino en un tiempo récord en una carrera solo para mujeres.