El Mini que desafió al "Mono Verde": la historia del nuevo Espectrito de Ultratumba

Luego de tener la osadía de luchar sin permiso con el nombre de Espectrito de Ultratumba, el luchador antes conocido como Black Simba o Mini Bestia Magnifica tuvo que convencer al señor José Elías Piceno, Espectro Jr., y a Arturo Hernández, El Picudo, hijo del Espectro I, que le dieran la oportunidad de encarnar una nueva versión mini del llamado "Mono Verde".

"Me llamaron para trabajar en una gira de seis luchas por el estado de Hidalgo, pero me pidieron que me presentara como Espectrito de Ultratumba, por lo que le pedí a la familia del fallecido luchador que lo representaba, (que) me prestara su equipo, pero no me quedó", contó el luchador con 24 años de experiencia.

Sin embargo, un día después de presentarse con ese personaje recibió la llamada del Espectro Jr., quien le reclamó el uso de su máscara y equipo. "Le dije que me interesaba el personaje, pero me pidió que le parara", manifestó el luchador.

Con la muerte del Espectrito de Ultratumba, luchador al que "suplantó", del Espectrito I y de su hermano el Espectrito II, aquel al que mataron las goteras junto a La Parkita, los clones se desbordaron.

"Me encontré al Picudo, él también me reclamó por usar el nombre de su papá Espectro I, pero mi maestro, el Hombre Lobo, me recomendó hablar con él logrando su autorización bajo ciertas condiciones", dijo.

Actualmente, se ha dedicado a parar a los luchadores que suplantan el nombre que le costó obtener.