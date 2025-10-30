logo pulso
Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

Por El Universal

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Barrera, una de las grandes estrellas de la Liga MX de los últimos años, anunció de manera oficial su retiro, luego de casi 20 años como futbolista profesional.

Luego de ver a compañeros como Andrés Guardado y Héctor Moreno despedirse de las canchas, el exjugador de Pumas compartió mediante redes sociales que se despedirá de su gran pasión al finalizar el presente Apertura 2025.

Barrera, quien tuvo un paso por el fútbol de Inglaterra y actualmente defiende la camiseta del Querétaro, añadió que será su último partido este 2 de noviembre cuando reciban a Mazatlán FC.

“Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad, luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición. Mi último partido. Nos vemos en casa”, mencionó el futbolista de 38 años.

Pablo Barrera, quien debutó un 19 de noviembre de 2005 en un duelo entre Tigres y Pumas, levantó el campeonato con los universitarios en el Clausura 2009.

Ese gran momento en las canchas le abrió la puerta para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección Mexicana. Además de vestir la playera de West Ham de la Premier League, en Europa también representó los colores del Zaragoza de España, teniendo actuaciones destacadas que le hicieron ganarse el cariño de un sector de los aficionados.

