Doblegan Pistons 135-116 a Magic

DETROIT.- Cade Cunningham logró 30 puntos y diez asistencias por los Pistons de Detroit, quienes se sobrepusieron a un inicio aletargado para doblegar el miércoles 135-116 al Magic de Orlando.

Cunningham añadió seis rebotes, tres robos y tres bloqueos.

Los Pistons estuvieron en desventaja durante la mayor parte de la primera mitad, pero superaron a Orlando por 70-52 en los dos últimos cuartos. El Magic ha perdido cuatro partidos consecutivos después de ganar su primer encuentro.

Tobias Harris sumó 23 puntos para Detroit, que mejoró a una foja de 3-2. Jalen Duren consiguió 21 puntos y 12 rebotes.

Paolo Banchero (24) y Franz Wagner (22) se combinaron para anotar 46 puntos, pero fallaron 17 de 30 disparos de campo y 11 de 28 tiros libres.

Los Pistons se valieron de una racha de 14-1 para tomar una ventaja de diez puntos a mitad del tercer cuarto, y llegaron a liderar hasta por 16 unidades al final del período. Orlando intentó una remontada, pero falló diez de 33 tiros libres en los primeros 36 minutos.