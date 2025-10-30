logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Doblegan Pistons 135-116 a Magic

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Doblegan Pistons 135-116 a Magic

DETROIT.- Cade Cunningham logró 30 puntos y diez asistencias por los Pistons de Detroit, quienes se sobrepusieron a un inicio aletargado para doblegar el miércoles 135-116 al Magic de Orlando.

Cunningham añadió seis rebotes, tres robos y tres bloqueos.

Los Pistons estuvieron en desventaja durante la mayor parte de la primera mitad, pero superaron a Orlando por 70-52 en los dos últimos cuartos. El Magic ha perdido cuatro partidos consecutivos después de ganar su primer encuentro.

Tobias Harris sumó 23 puntos para Detroit, que mejoró a una foja de 3-2. Jalen Duren consiguió 21 puntos y 12 rebotes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paolo Banchero (24) y Franz Wagner (22) se combinaron para anotar 46 puntos, pero fallaron 17 de 30 disparos de campo y 11 de 28 tiros libres.

Los Pistons se valieron de una racha de 14-1 para tomar una ventaja de diez puntos a mitad del tercer cuarto, y llegaron a liderar hasta por 16 unidades al final del período. Orlando intentó una remontada, pero falló diez de 33 tiros libres en los primeros 36 minutos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings
Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

SLP

AP

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional
Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

SLP

El Universal

Doblegan Pistons 135-116 a Magic
Doblegan Pistons 135-116 a Magic

Doblegan Pistons 135-116 a Magic

SLP

AP

Continúa el Bayern con racha ganadora
Continúa el Bayern con racha ganadora

Continúa el Bayern con racha ganadora

SLP

AP

Logra su 14ta victoria consecutiva con dos goles de Harry Kane ante Colonia