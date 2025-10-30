Los piperos vuelven a bloquear las vialidades

Tepotzotlán, Méx.- Luego de que se rompiera la mesa de diálogo con autoridades estatales, trabajadores que reparten agua a través de pipas bloquearon totalmente la autopista México–Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), en el municipio de Tepotzotlán, para protestar contra la Operación Caudal, la cual —aseguran— les ha hecho perder días de trabajo tras el aseguramiento de pozos por presunta extracción ilegal del líquido.

“Nos acusan de que nosotros huachicoleamos el agua y eso no es cierto. Nosotros pagamos un costo en donde cargamos y, sin embargo, siempre nos atacan como si fuéramos delincuentes”, mencionó Raúl González, quien señaló ser chofer de pipa desde hace más de 30 años.

Piperos de Melchor Ocampo, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Coyotepec y municipios cercanos se reunieron para exigir que se les permita volver a trabajar, tras la implementación del Operativo Caudal, que ha derivado en el aseguramiento de 189 inmuebles relacionados con presunta sustracción ilegal de agua.

Con al menos una docena de pipas, los manifestantes realizaron bloqueos intermitentes, permitiendo el paso libre por lapsos de 30 minutos antes de volver a cerrar por completo la circulación, lo que afectó ambos sentidos de la arteria vial.

