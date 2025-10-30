Aumentan 3% el salario a burócratas municipales

RIOVERDE.- Empleados sindicalizados al servicio del Ayuntamiento recibieron un incremento salarial de un 3 por ciento que será retroactivo al mes de enero de 2025.

Marco Antonio Martínez líder sindical, quien tomó las riendas del sindicato el pasado mes de septiembre, refiere que en sostuvo una reunión con las autoridades para firmar el incremento salarial que se había solicitado, aunque aceptó no lleno las expectativas que ellos esperaban.

Recordó que solicitaron un 10% de aumento, pero solo fue autorizado un 3%, el que será retroactivo al mes de enero.

Alrededor de 130 empleados se verán beneficiados con este incremento salarial, pero dijo que esperaban fuera más elevado.

Por otro lado, el líder sindical comentó que en cuanto al equipamiento del personal, se desgasta y de inmediata se realiza el reporte para subsanar las diferentes carencias que se pudieran tener, para que los sindicalizados realizan sus trabajo en las mejores condiciones.