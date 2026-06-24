El Tri se mide con Chequia

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México.- México recibe este miércoles a República Checa en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, con el propósito de sumar tres puntos más en el Grupo A del Mundial 2026 y terminar por primera vez con paso perfecto en una fase de grupos del torneo.

Después de vencer por 2-0 a Sudáfrica y por 1-0 a Corea del Sur, los mexicanos tienen asegurado el primer lugar de su zona, lo cual les garantiza jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca.

El seleccionador, Javier Aguirre, tendrá de regreso en la alineación al defensa central César Montes, suspendido tras su expulsión en el partido frente a Sudáfrica, lo cual implicará cambios en la alineación.

Es probable que Aguirre envíe al banquillo al centrocampista Brian Gutiérrez, ya que está amonestado, y así el seleccionador evitará el riesgo de que reciba otra tarjeta amarilla y quede fuera de la siguiente fase.

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A diferencia de México, los checos necesitan ganar para clasificarse a la ronda de los 32 mejores. Perdieron con Corea y empataron con Sudáfrica, lo cual los obliga a sumar tres unidades para saltar al segundo lugar del grupo o terminar tercero con cuatro unidades.

Para lograr su objetivo, el equipo del seleccionador Miroslav Koubek tendrá que ocasionarle a México su primera derrota en un Mundial en el Estadio Azteca, un reto complicado que los europeos buscarán materializar con su buen fútbol aéreo y su efectividad en jugadas a balón parado.

El delantero Patrik Shick, del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, liderará el ataque de un equipo que tendrá como bujía del medio campo a Tomas Soucek, jugador del West Ham inglés.

Koubek saldrá a proponer el duelo, pero atento a no dejar espacios atrás, por los cuales México podría ser letal con su delantera, encabezada por Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

En el otro partido de la tercera y última fecha del Grupo A, a jugarse en Monterrey, Corea, que suma un triunfo y una derrota, se enfrentará a Sudáfrica, que tiene un empate y un revés.