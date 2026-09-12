Eliminado el Tri femenil del Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 78 minutos, México tuvo en sus manos la clasificación a los octavos de final del Mundial Femenil Sub-20, y cuando todo era color de rosa, dos golpes en el tramo final borraron de golpe la ilusión y dejaron al Tricolor fuera del torneo.

Bajo la lluvia que cayó sobre la cancha en Polonia, las mexicanas salieron con la urgencia de quien sabe que no existe un mañana. Necesitaba ganarle a Argentina para seguir con vida. Los primeros 15 minutos fueron completamente mexicanos, con ataques peligrosos y mucha intensidad, aunque sin encontrar el último toque.

Y entonces llegó el golpe. Al 28´, Annika Paz, jugadora del Inter de Milán, apareció dentro del área para lanzarse de ´palomita´ y conectar un centro desde la derecha. El cabezazo fue preciso y Argentina encontró el 1-0 que parecía apagar las ilusiones mexicanas.

Pero México no se cayó, al minuto 36, Deiry Ramírez sacó un disparo que se abrió hacia la derecha de la portera argentina para terminar en las redes. Un golazo de otro partido, justo cuando más lo necesitaban.

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Y la remontada no tardó en llegar. Al 41´, un recentro espectacular de chilena de Soto encontró nuevamente a Ramírez, quien apareció de cabeza para firmar el 2-1.

El segundo tiempo fue una batalla de nervios. Argentina se volcó por el empate y México encontró espacios para contragolpear. Las tricolores resistían y, durante largos minutos, parecía que el boleto a octavos estaba cada vez más cerca.

Aunque al 78´, después de un tiro libre y un rebote en la barrera, Alma Velasco encontró una pelota que convirtió en un disparo imparable para Camila Haro. El 2-2 cayó como un balde de agua fría.

México buscó desesperadamente el triunfo, pero las prisas comenzaron a nublar las ideas. Y en el 91´, un error entre la defensa y la arquera mexicana terminó por sentenciar la eliminación. Dolo Delgado aprovechó el regalo y marcó el 3-2.