Entérate | Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 finalmente ha quedado definida. Tras un extenso proceso de eliminatorias en todos los continentes, el torneo más importante del futbol ya cuenta con las 48 selecciones que competirán por el título, en lo que será la edición más grande en la historia del certamen.

Con la conclusión de los repechajes intercontinentales disputados en distintos escenarios, cada país clasificado conoce ya el panorama que le espera rumbo al Mundial que se celebrará en Norteamérica.

Al momento con lo ocurrido en Monterrey, el último lugar del certamen se mantiene para Irak, quien derrotó (2-1) a Bolivia en el segundo tiempo.

A continuación, te presentamos el listado final de las 48 selecciones que harán historia y buscarán la gloria en la Copa del Mundo de 2026.

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