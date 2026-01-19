España sigue al frente del ranking de FIFA

La selección de futbol de España sigue al frente del ranking FIFA por delante de Argentina, mientras que Senegal escaló al duodécimo puesto tras ganar la Copa Africana de Naciones 2025, en cuya final superó al anfitrión Marruecos, que aparece en el octavo escalón del escalafón internacional.

Francia continúa en el escalón más bajo del podio por delante de Inglaterra y de Brasil, mientras que Portugal sigue en el séptimo puesto delante de Países Bajos y Bélgica (noveno) y Alemania (décimo) completa el "top ten". El ascenso de tres lugares de Marruecos perjudicó directamente a Croacia, ahora undécimo por delante de Senegal, que supera a Italia (decimotercero), a Colombia (decimocuarto) y a Estados Unidos (decimoquinto).

Otros perjudicados por el ascenso de Senegal fueron México, ahora decimosexto; Uruguay (decimoséptimo); Suiza (decimoctavo) y Japón, que cayó al decimonoveno lugar por delante de Irán.

Por su parte, Nigeria, que completó el podio en la Copa Africana de Naciones, figura en el puesto número 26 tras haber ganado 12 posiciones como Camerún, que cayó en cuartos de final del torneo continental y ahora aparece cuadragésimo quinto. Argelia escaló seis lugares y aparece vigésimo octavo, tres posiciones por delante de Egipto, que es la selección con más títulos de la Copa Africana de Naciones (7) y perdió con Nigeria el duelo por el tercer puesto.

Por último, Costa de Marfil ganó 5 posiciones y aparece en el puesto 37, once por delante de República Democrática del Congo, que en el torneo internacional de repechaje previsto en marzo en México buscará clasificarse al Mundial 2026.