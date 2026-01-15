Estrellas de la lucha libre mexicana que tienen contrato en EU

logo pulso
Por El Universal

Enero 15, 2026 02:27 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La lucha libre mexicana inició el 2026 con grandes noticias, al confirmarse la llegada de dos de sus más importantes exponentes de manera oficial a Estados Unidos.

Se trata de Máscara Dorada y Persephone, gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, quienes, después de varias actuaciones destacadas en territorio estadounidense, lograron un contrato con AEW.

Mediante sus redes sociales, ambos estetas compartieron la noticia y expresaron su alegría por el nuevo reto en su carrera, que les permitirá, además de colocarse en el mercado internacional, mantener actividad constante en México.

"Es un contrato dual, es decir, somos parte de AEW y del CMLL. Estoy muy feliz por la noticia, era uno de los sueños que tenía y creo que el contrato es un paso más para conquistar Estados Unidos. Pude absorber la experiencia y ahora la vamos a aprovechar", mencionó Máscara Dorada.

Por su parte, la gladiadora, quien se encontraba en recuperación tras una lesión y destacó en 2025 al ganar el Grand Prix de Amazonas, añadió su deseo de ir a Estados Unidos por el campeonato femenil que posee Mercedes Moné.

"Ya pronto estaré en casa, y ahora es momento de recuperar el campeonato que está allá. Es la hora de quitarle algo que es mío", sentenció Persephone.

Además de estos dos gladiadores, AEW renovó su relación con Hechicero, quien desde hace unos meses también forma parte de las estrellas de la compañía extranjera.

