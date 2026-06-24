Exitoso Torneo de Dobles de Raquetbol

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Con una destacada participación de jugadores de diferentes edades y categorías, se llevó a cabo el Torneo de Dobles de Raquetbol de La Loma Centro Deportivo, competencia que reunió a atletas infantiles, juveniles y adultos durante una intensa semana de actividad deportiva.

El certamen se desarrolló del 15 al 20 de junio de 2026, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el impulso y desarrollo del raquetbol en San Luis Potosí, al contar con competencias en las categorías de 6 y menores, 8 y menores, 10 y menores, Dobles Open, Dobles Novatos, Dobles B y Master Dobles.

A lo largo del torneo destacaron jugadores como Andrea Cancino, Diego Mora, Íram Mora, Braulio Díaz y Santi Ortiz, quienes ofrecieron un gran nivel competitivo y demostraron su calidad dentro de la cancha.

Durante la ceremonia de premiación también se reconoció el desempeño de varios integrantes de la Academia de Raquetbol Club Forma, quienes obtuvieron destacados resultados en sus respectivas categorías.

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En la categoría 6 y menores, Carin Mora se proclamó campeón al quedarse con el primer lugar gracias a una sobresaliente actuación a lo largo del torneo, mientras que Isabella Valadez obtuvo el tercer lugar, mostrando talento y determinación en cada uno de sus encuentros.

Por su parte, Darío Pérez y Said Pérez conquistaron el tercer lugar en la categoría C Dobles, destacando por su coordinación y trabajo en equipo durante toda la competencia.

El entrenador Roberto Salazar, director de la Academia de Raquetbol Club Forma, felicitó a sus alumnos por los logros obtenidos y destacó el entusiasmo que muestran en cada competencia. "Nos llena de orgullo ver su pasión, disciplina y alegría en la cancha. Ustedes son el futuro del raquetbol. Sigamos creciendo juntos", expresó.