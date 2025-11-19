Faitelson advierte: "Con este nivel, no pasará nada en el Mundial 2026"

En este cierre de año, la Selección Mexicana carga con una incertidumbre: arrastra seis partidos sin conocer la victoria. La derrota (1-2) que el combinado nacional sufrió ante Paraguay dejó entrever una situación preocupante, a poco más de doscientos días para que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026.

Para el periodista deportivo, David Faitelson, esto fue un ejemplo de lo que se puede esperar de México en la Copa del Mundo: "Ratificado. Con este nivel, no va a pasar nada con México en el Mundial de 2026", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

"Lo peor que le puede suceder a esta Selección Mexicana es tener el balón y la iniciativa. No tiene ideas claras. No produce opciones de gol. No tiene futbol", continuó Faitelson.

En el partido, pese a que Raúl Jiménez ilusionó en el 54', Paraguay se apropió de la victoria gracias a los goles de Antonio Sanabria (48') y Damián Bobadilla (56'). La derrota consumió al Tricolor, dejando en el aire qué pasará el próximo año, cuando el país sea uno de los tres anfitriones en la Copa del Mundo.

-----¿La situación en la Selección Mexicana cambiaría con otro director técnico?

David Faitelson continuó su crítica contra la Selección Mexicana.

Desde su perspectiva, nada cambiaría en el combinado nacional si se cambia de director técnico: "Javier Aguirre ha hecho lo que ha podido con esta generación de futbolistas", sentenció el periodista deportivo.