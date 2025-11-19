Esí están los bombos del sorteo al momento

México.- Aunque aún quedarán selecciones por asegurar su boleto para el Mundial del próximo año tras esta Fecha FIFA de noviembre, con el sorteo para la Fase de Grupos a la vuelta de la esquina (5 de diciembre), ya se conocen a las selecciones que serán cabezas de serie para el evento.

La Copa del Mundo será la primera en disputarse en tres países distintos, México, Estados Unidos y Canadá, y también la primera que contará con 48 naciones participantes, y la primera ronda estará formada por 12 grupos, cada uno con una cabeza de serie que saldrá de uno de los tres anfitriones y de los nueve países mejor ubicados en el ranking FIFA.

¿CUÁLES SON LAS CABEZAS DE SERIE PARA EL SORTEO DE LA COPA DEL MUNDO?

Además de México, Estados Unidos y Canadá, que se ganaron el derecho por ser anfitriones, el bombo con las cabezas de serie de la Copa Mundial 2026 estará conformado por Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra y Portugal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta será la cuarta vez en la historia que la Selección Mexicana sea colocada entre las cabezas de serie, como lo hizo en las ediciones de 1970 y 1986, en México, y en Alemania 2006, por su ubicación como quinta mejor selección del mundo en aquel entonces.