Fallece el padre de Lionel Messi

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BUENOS AIRES.- El padre del futbolista argentino Lionel Messi falleció a los 68 años, informó el portal Infobae de Buenos Aires.

Jorge Messi, quien también fue el agente del campeón argentino durante muchos años, murió en una clínica de Rosario (300 kilómetros al norte de Buenos Aires), donde había estado hospitalizado por un tiempo debido a una larga enfermedad. Fue una figura central en la vida y la carrera del astro argentino, acompañándolo desde sus inicios y siguiendo de cerca su trayectoria profesional.

Fue él quien luchó cuando Lionel, aún un niño en el equipo juvenil de Newell´s Old Boys, necesitó tratamiento hormonal para su crecimiento, y quien lo acompañó en su traslado a España, cuando comenzó su aventura en el Barcelona a los 13 años.

Con los años, también se convirtió en el principal contacto de su hijo para asuntos financieros y contractuales de su carrera.

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Lionel Messi había hablado públicamente sobre el difícil período que vivió con su padre al comienzo de su carrera europea, recordando el apoyo de su padre y su decisión de permanecer a su lado. El fallecido deja a su esposa, Celia Cuccittini, y a sus hijos, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

"Su voz casi no se conoció. Apenas brindó unas pocas entrevistas a lo largo de los años (con El Gráfico, Kicker de Alemania o en el Informe Robinson de España, por ejemplo) y aportó su testimonio para algunos libros que contaron la vida de su hijo. Pero se refugió en el silencio. Su cuenta de Instagram tenía publicaciones esporádicas destacando los logros de Lionel, pero también celebrando con cada uno de sus hijos, nietos o sobrinos", describe Infobae.

El capitán del seleccionado argentino, de 39 años, no escondió su llanto luego de abrir el marcador en el primer partido de la Copa del Mundo 2026. Luego de sumar un hat trick, Messi fue consultado por su reacción y aclaró: "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío".

Hace tres días, Lionel Messi marcó dos goles y dio una asistencia para que Inter Miami se impusiera 4-2 ante Atlético San Luis en el Nu Stadium y arrancara con triunfo su campaña en la Leagues Cup 2026, el torneo anual que enfrenta a los mejores clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX de México.