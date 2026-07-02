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Sébastien Desabre pierde a su padre tras eliminación de Congo

Didier Deschamps también vivió una pérdida familiar durante el Mundial, asistiendo al funeral de su madre.

Por AP

Julio 02, 2026 07:08 p.m.
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Sébastien Desabre pierde a su padre tras eliminación de Congo
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      ATLANTA (AP) — Tras la conferencia de prensa de Sébastien Desabre, el seleccionador de Congo tras la eliminación del equipo en el Mundial se reveló que su padre había fallecido, un anuncio en público que pareció sobresaltar al técnico francés.

      Reacción de Sébastien Desabre tras la eliminación y anuncio

      Desabre acababa de terminar de responder preguntas de los medios tras la angustiosa derrota de Congo por 2-1 ante Inglaterra en los octavos de final el miércoles.

      Luego, el portavoz del equipo cerró la sesión diciendo en francés: "El entrenador ha perdido a su padre. Sinceras condolencias".

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      Desabre miró a su derecha con una expresión de sorpresa hacia el jefe de prensa Jerry Kalemo Ngoy, pero recuperó rápidamente la compostura y dijo "merci", que en francés significa "gracias".

      Confirmación y contexto familiar

      Kalemo Ngoy indicó el jueves que él ya sabía del fallecimiento del padre de Desabre antes del partido.

      Desabre, de 49 años, ha dirigido a Congo durante cuatro años y llevó al equipo a su primera participación en un Mundial desde 1974.

      El entrenador de Francia, Didier Deschamps, salió brevemente del Mundial la semana pasada y regresó a su país para asistir al funeral de su madre.

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