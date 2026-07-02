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Cae adulto mayor por agresión sexual en Plaza del Carmen

La víctima pidió apoyo a oficiales municipales, luego de que el sujeto le realizó tocamientos

Por Redacción

Julio 02, 2026 08:07 a.m.
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Cae adulto mayor por agresión sexual en Plaza del Carmen
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      Un hombre de 71 años fue detenido por oficiales del Grupo Especial Centinela, señalado por presunto abuso sexual contra una mujer en las inmediaciones de Plaza del Carmen, en la capital potosina.

      De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la parte afectada solicitó apoyo a las oficiales Centinela luego de que, momentos antes, un hombre se colocó detrás de ella y presuntamente comenzó a realizarle tocamientos, además de empujarla contra su cuerpo.

      La víctima proporcionó las características físicas y de vestimenta del señalado, por lo que los agentes implementaron la búsqueda en la zona.

      Minutos después, el hombre fue localizado en las inmediaciones de la plaza y detenido por los oficiales municipales.

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