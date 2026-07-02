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Presuntos delincuentes bloquean trabajo de buscadoras

Voz y Dignidad denunció que la situación de riesgo fue cuando realizaban trabajos en Laguna del Mante

Por Miguel Barragán

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD VALLES.- Amedrentan presuntos delincuentes una búsqueda de Voz y Dignidad por los Nuestros (VDN) en Laguna del Mante, esta mañana de miércoles. 

      Edith Pérez Rodríguez, una de las representantes de VDN dijo, en tono acalorado que si la Fiscalía General del Estado hiciera su trabajo y sacara de esa zona (a 30 kilómetros de la cabecera municipal) a las células delictivas, las buscadoras no estarían dilatándose tres años en revisar sitios de exterminio, lapso que han dedicado a la búsqueda de indicios humanos de los seres queridos de muchas de ellas. 

      Esta mañana de miércoles, a las 10:30, mientras una avanzada de autoridades, entre las que estaban la Guardia Civil Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas verificaban si había paso por un camino lodoso, alrededor de la presa La Lajilla cuando detectaron una situación de riesgo y salieron de ese lugar, conocido como Los Mangales, cerca del camino hacia la Biosfera. 

      Aunque hubo llamado a la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo tiradero de ponchallantas y hubo riesgo latente contra las buscadoras, en ese lugar, plagado de delincuencia organizada y donde VDN ha detectado al menos 15 sitios de exterminio humano.

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