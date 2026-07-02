Irán advierte a petroleros en estrecho de Ormuz: respuesta contundente

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves que todos los petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz deben hacerlo por sus rutas aprobadas o enfrentarán una "respuesta contundente", aumentando de nuevo las tensiones sobre una vía marítima crucial para los suministros de energía globales.

Irán advierte a petroleros sobre rutas y seguridad en Ormuz

La estrecha boca del golfo Pérsico se ha convertido en una de las principales cuestiones en las negociaciones para alcanzar un fin permanente de la guerra con Irán. La declaración del mando militar Khatam al-Anbiya fue transmitida por la televisora estatal iraní y se produce después que diplomáticos de Washington y Teherán se reunieran en la víspera con mediadores en Qatar.

No queda claro el motivo de la amenaza lanzada por Teherán. Sin embargo, el Comando Central del ejército estadounidense emitió un comunicado sobre una reunión en Baréin con funcionarios de países de Oriente Medio en que señaló que "los líderes subrayaron su compromiso compartido con el libre flujo del comercio a través del estrecho de Ormuz".

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Estados Unidos y aliados reafirman compromiso en estrecho de Ormuz

Esa podría haber sido la frase que enfureció a Irán, que se prepara para el funeral —que comienza este fin de semana— del fallecido líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en los primeros momentos de la guerra en febrero.

"Cualquier incumplimiento, desviación de la ruta designada o desatención de los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el estrecho de Ormuz será respondido de manera inmediata y contundente por las fuerzas armadas, poniendo en peligro la seguridad de las embarcaciones infractoras", indicó el comunicado.

También advirtió que la interferencia de fuerzas estadounidenses en el estrecho "será respondida con una reacción rápida y decisiva".

En su pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron permitir que los barcos pasaran sin pagar tasas durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y posteriormente cobrar tarifas por la navegación, trastocando décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos Estados árabes del golfo dicen que no aceptarán los cargos. Un esfuerzo de Omán y una agencia de Naciones Unidas para abrir una nueva ruta cerca de la costa omaní provocó ataques en todo Oriente Medio el fin de semana pasado, poniendo de relieve las tensiones.

A pesar de los ataques, el tráfico de barcos en el estrecho continuó repuntando. Al menos 258 barcos transitaron por la vía marítima la semana pasada, un periodo que incluyó ataques iraníes contra dos embarcaciones comerciales, según datos marinos y la empresa de análisis Lloyd´s List Intelligence. Eso supone un aumento frente a los 138 barcos de la semana anterior.

Los ataques de Irán del 25 y 27 de junio "parecen haber sido olvidados", dijo el jueves Richard Meade, editor en jefe de Lloyd´s, durante un seminario web.

El tráfico en el estrecho se ha ralentizado algo desde los ataques y sigue muy por debajo de los niveles vistos antes de la guerra, cuando alrededor de 130 embarcaciones pasaban diariamente. Y con los operadores de barcos teniendo que elegir entre cumplir las exigencias de Irán o arriesgarse por la ruta frente a Omán vigilada por fuerzas estadounidenses, "nada de esta situación es estable", dijo Meade.

"Las rutas se eligen hora a hora... y dependen de aprobaciones políticas cambiantes y evaluaciones de seguridad en tiempo real", agregó. "Esto no es la nueva normalidad".

A principios de esta semana, la televisora estatal iraní reportó que un barco extranjero quedó atascado en el estrecho tras ignorar instrucciones de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán. Sin embargo, la forma de la embarcación, la ubicación reportada y otros detalles indican que el barco está vinculado a Irán y parece haber estado varado durante meses.

A pesar de las tensiones, las conversaciones del miércoles registraron "progresos positivos", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi. Comentó a los periodistas que Pakistán esperaba que la próxima ronda de conversaciones se programara lo antes posible después del funeral de Jamenei.