Fénix logra el bicampeonato

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La quinteta de Fénix confirmó su dominio en la Liga Deportiva Potosina de Basquetbol Femenil al proclamarse bicampeona del certamen, luego de imponerse con autoridad por marcador de 31-14 sobre MJO en la gran final disputada en la cancha de Víctor Mariscal.

El encuentro comenzó con gran intensidad y equilibrio, ya que ambos equipos mostraron su calidad desde los primeros minutos. Durante el primer cuarto, las dos escuadras intercambiaron canastas de larga distancia y cerraron el periodo con empate a nueve puntos, luego de encestar tres triples por bando.

Para el segundo episodio, Fénix ajustó su estrategia y tomó el control del partido con una sólida actuación defensiva que dejó sin anotación a MJO. La ofensiva respondió con ocho unidades consecutivas para ampliar la ventaja y marcharse al descanso con marcador de 17-9.

En el tercer cuarto, las acciones volvieron a ser muy disputadas, con ambos conjuntos peleando cada balón. Sin embargo, Fénix mantuvo la ventaja y conservó el dominio para cerrar el periodo con pizarra de 21-10.

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Ya en el último cuarto, las ahora bicampeonas sellaron el triunfo con una ofensiva de 10 puntos, mientras limitaron a MJO a únicamente cuatro unidades, decretando el marcador final de 31-14 y asegurando así un nuevo título dentro de la Liga Deportiva Potosina de Basquetbol Femenil.

El equipo campeón estuvo integrado por Sofía Moreno, Fernanda Rocha, Cinthia Martínez, Mariana Valdiviezo, Paola Prado, Paulina Zapata y Rocío Méndez.

Por su parte, MJO contó con la participación de Liliana Ortiz, Abril Almazán, Michelle Pérez, Ivanna Baltazar, Laura Hernández, Liliana Tinajero, Mareli Godínez, Nancy Campirano, Mayte Martínez, Sara Martínez, Sujey Galarza, Valentina Rodríguez y Valeria Sustaita.