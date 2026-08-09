Fermín Rivera, en el cartel en Madrid

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El matador potosino Fermín Rivera vivirá uno de los momentos más importantes de su trayectoria taurina el próximo domingo 20 de septiembre, cuando confirme su alternativa en la histórica plaza de Las Ventas de Madrid, un acontecimiento que también tendrá un significado especial por el peso de su dinastía en la tauromaquia mexicana.

Rivera llegará a Madrid para cumplir una asignatura pendiente en su carrera, pues han transcurrido 21 años desde que tomó la alternativa en la Plaza México, el 6 de noviembre de 2005. En aquella ocasión, recibió el doctorado de manos de Eulalio López "Zotoluco", con Enrique Ponce como testigo y ante el toro "Soberano", de la ganadería de Fernando de la Mora.

La confirmación en Las Ventas tendrá además un marcado significado familiar, ya que Fermín Rivera dará continuidad a una tradición de su dinastía en el coso madrileño. Su abuelo, también llamado Fermín Rivera, confirmó su alternativa en 1945, mientras que su tío Curro Rivera hizo lo propio en 1971.

La confirmación del torero potosino se producirá después de más de dos décadas de haber recibido la alternativa, convirtiéndose en uno de los casos más tardíos de un matador mexicano en confirmar su doctorado en Madrid.

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La noticia de la presencia de Fermín Rivera en Madrid fue difundida por el portal especializado Mundotoro, que dio a conocer los carteles de los festejos programados para septiembre en Las Ventas.

El domingo 20 de septiembre, dentro de un Desafío Ganadero, Rivera compartirá cartel con Damián Castaño y Gómez del Pilar, quienes enfrentarán ejemplares de las ganaderías Veiga Teixeira y Partido de Resina.

Para Fermín Rivera, la cita del 20 de septiembre representará mucho más que una confirmación de alternativa. Será el reencuentro de una dinastía con Las Ventas y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por la vocación, la perseverancia y el orgullo de representar a la tauromaquia potosina y mexicana.