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FIFA falla a favor de Huescas

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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FIFA falla a favor de Huescas
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      México.- El 25 de septiembre de 2025, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló a favor de Rodrigo Huescas en el procedimiento que Cruz Azul comenzó, por un presunto incumplimiento de contrato.

      La controversia comenzó en el verano de 2024, cuando el canterano de La Máquina se convirtió en jugador del FC Copenhague de Dinamarca. La directiva cementera argumentó que existieron irregularidades en la salida del defensor, por lo que decidió acudir a la FIFA.

      El Copenhague pagó dos millones de dólares por el mexicano, cantidad correspondiente a la cláusula de rescisión establecida en el contrato de Huescas. Sin embargo, Cruz Azul reclamó una indemnización de cinco millones de dólares al considerar que existió un incumplimiento contractual e irregularidades en la negociación.

      Además del fallo, la FIFA determinó que Cruz Azul debe pagar 300 mil dólares a su canterano, más un interés anual del 5 por ciento calculado desde el 2 de septiembre de 2024 hasta la fecha en que se realice el pago. En caso de incumplir, el club podría enfrentar una prohibición para registrar futbolistas durante un máximo de tres periodos.

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      Cruz Azul acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir la resolución y obtener la indemnización. La audiencia está programada para el 24 de septiembre de 2026.

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