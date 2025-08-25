Filipina gana un Grand Slam con ayuda de video

NUEVA YORK.- Alexandra Eala se convirtió en la primera mujer que representa a Filipinas en ganar un partido de Grand Slam, lográndolo el domingo en el Abierto de Estados Unidos al doblegar 6-3, 2-6, 7-6 (13-11) a Clara Tauson, la 14ta cabeza de serie, después de remontar un déficit 5-1 en el tercer set y recibir ayuda de una decisión clave de revisión de video que desconcertó a Tauson.

Eala tiene 20 años, es la 75ta del ranking y entrena en la Academia Rafael Nadal. Esta fue su cuarta victoria contra una Top 20 en 2025, incluyendo una sobre Iga Swiatek en marzo rumbo a las semifinales del Abierto de Miami.

El momento crucial llegó en el último set en el Grandstand, con Tauson aferrándose a una ventaja de 5-4 y sacando para el partido por segunda vez. Eala golpeó una pelota cerca de la red y no estaba claro de inmediato durante el juego si su raqueta había cruzado la cinta para hacer contacto con la pelota, lo cual no está permitido.

El juez de silla Kader Nouni empleó la revisión de video, un sistema que se introdujo en el Abierto de Estados Unidos en 2023 en un pequeño número de canchas para permitir a los oficiales verificar jugadas como dobles botes y se expandió a las 17 pistas del complejo este año.

Nouni dictaminó que Eala golpeó la pelota bien y le otorgó el punto, dándole dos oportunidades de quiebre en 15-40. Sin embargo, hubo un largo retraso antes de que se reanudara la acción, con Tauson quejándose y diciéndole a Nouni: “Mira la pelota. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es tu opinión?”

Algunos en las gradas la abuchearon.