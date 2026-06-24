logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Filis doblegan a los Nacionales

Anotan 8 carreras en la 9na. entrada para remontar y ganar el juego

Por AP

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Filis doblegan a los Nacionales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON.- El jonrón de tres carreras de Bryson Stott destacó la explosión de ocho anotaciones de Filadelfia en la novena entrada y los Filis remontaron para vencer la noche del martes 14-9 a los Nacionales de Washington.

      Con desventaja de 8-6 al comenzar la parte alta de la novena, Brandon Marsh conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego ante Brad Lord (5-1) con dos outs. Después de que Bryce Harper y el bateador emergente Derek Hill pegaron sencillos, Stott disparó un enorme jonrón de 403 pies hacia el jardín derecho. El panameño Edmundo Sosa añadió un doble de dos carreras y Trea Turner aportó un sencillo impulsor para completar la remontada.

      Luis García Jr., de Washington, conectó un jonrón en la parte baja para establecer la diferencia final.

      Orion Kerkering (4-0) trabajó una entrada y permitió tres carreras, pero aun así se acreditó la victoria. El drama de la novena entrada coronó dos últimos innings frenéticos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El venezolano Jorbit Vivas, de Washington, conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja.

      El abridor venezolano de los Filis, Jesús Luzardo, lanzó 6 2/3 entradas, permitiendo cinco carreras con seis hits y tres bases por bolas. Igualó su máximo de carrera con 13 ponches.

      El relevista de múltiples entradas Zack Littell permitió dos carreras con cinco hits en cuatro innings por Washington.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Caramelo, el polémico superaficionado de México que asiste a su 11er Mundial
        Caramelo, el polémico superaficionado de México que asiste a su 11er Mundial

        Caramelo, el polémico "superaficionado" de México que asiste a su 11er Mundial

        SLP

        AP

        El Mundial 2026 en México enfrenta críticas por costos que limitan asistencia de aficionados.

        Croacia vence 1-0 a Panamá en mundial Qatar 2022
        Croacia vence 1-0 a Panamá en mundial Qatar 2022

        Croacia vence 1-0 a Panamá en mundial Qatar 2022

        SLP

        AP

        El grupo L se definirá en la última jornada con Croacia, Ghana e Inglaterra.

        Jérémy Doku vuelve tras nacimiento de su primer hijo
        Jérémy Doku vuelve tras nacimiento de su primer hijo

        Jérémy Doku vuelve tras nacimiento de su primer hijo

        SLP

        AP

        Bélgica enfrenta a Nueva Zelanda en partido clave para avanzar en Mundial, con dudas por ausencias.

        Aguirre evita confirmar titularidad de Ochoa ante República Checa
        Aguirre evita confirmar titularidad de Ochoa ante República Checa

        Aguirre evita confirmar titularidad de Ochoa ante República Checa

        SLP

        El Universal

        Javier Aguirre enfatiza que las oportunidades en selección mexicana se ganan por mérito propio.