Fórmula 1 presenta el GP de Azerbaiyán

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Fórmula 1 presenta el GP de Azerbaiyán

México.- La Fórmula 1 se tomó unos días para poder pasar de Italia a Azerbaiyán, lugar en el que se corre el siguiente Gran Premio de la categoría en el circuito callejero de Bakú.

Esta carrera es la número 17 de la temporada 2025 de la categoría reina, donde las miradas vuelven a estar en Oscar Piastri y Lando Norris, quienes vivieron un momento polémico instruido por su equipo en las vueltas finales del Gran Premio de Italia.

En el tramo final de la contienda en el circuito de Monza, Piastri marchaba segundo cuando recibió la instrucción de dejar pasa a Norris, que estaba detrás de él. Este suceso dio mucho de qué hablar porque ambos pilotos de McLaren están peleando por el título mundial de la categoría, liderado por el australiano.

El intercambio de posiciones ocasionó que la distancia entre Piastri y Norris se redujera, ahora hay 31 puntos de diferencia. Max Verstappen logró ganar el GP de Italia, dando la sorpresa al vencer al dúo de la escudería inglesa que ha dominado a lo largo de la campaña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Verstappen sigue convirtiéndose en el rival incómodo para los McLaren que compiten consigo mismos por las victorias en cada una de las carreras, pero el neerlandés sigue con el sueño de un quinto campeonato mundial.

HORARIOS Y TRANSMISIÓN DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2025

Práctica 1 / viernes 19 de septiembre / 2:25 horas – Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV.

Práctica 2: viernes 19 de septiembre – 5:50 horas –Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV.

Práctica 3: sábado 20 de septiembre – 2:25 horas – Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV.

Clasificación: sábado 20 de septiembre –05:30 – Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV.

Carrera del GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre – 4:00 horas – Fox Sports Premium y F1TV.

Todos los horarios corresponden al centro de la Ciudad de México.

