Joss Garfias, listo para Barcelona

El cierre de la campaña 2025 de la Eurofórmula Open está cada vez más cerca y el piloto potosino Joss Garfias se alista para enfrentar la séptima fecha del campeonato, que se correrá este sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Circuito de Catalunya, en Barcelona.

Tras seis rondas llenas de adrenalina y evolución constante, Garfias se encuentra en el cuarto lugar del campeonato con 241 puntos, lo que lo mantiene en la pelea directa por los puestos de honor. Por delante, el polaco Tymek Kucharczyk lidera con 277 unidades, seguido por el surcoreano Michael Shin con 267, y el cingalés Yevan David, quien suma 246.

Con un campeonato marcado por el aprendizaje y la adaptación, el potosino aseguró que llega motivado a Barcelona con la mira puesta en el podio: “Sin duda ha sido una temporada de cambios, adaptaciones y sacrificios pero todo eso ha valido la pena. Hoy estamos colocados en el cuarto lugar del campeonato después de batallar con el auto a inicio de temporada. Hemos aprendido bastante, mi manejo ha tenido mejoras y lo hemos podido ver con las victorias y podios adquiridos. Me siento muy bien con el equipo y el auto que me han dado, además agradecido con el apoyo de mis patrocinadores y todo el impulso desde México. Es el último estirón antes de la gran final, venimos a buscar dar el grito de satisfacción en el pódium en Barcelona”.

El Circuito de Catalunya, con sus 4.6 kilómetros de longitud y 14 curvas, será escenario de tres competencias en las que Garfias intentará ser efectivo y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para escalar en la clasificación general.

