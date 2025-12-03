logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo

Alberto Lati termina contrato en febrero y anunció que no va a renovar

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 10:30 a.m.
A
FOX Sports sufre nuevo recorte masivo

El conflicto legal entre FOX Sports México y Fox Corporation sigue en pie y para los primeros, la situación es crítica. No sólo han perdido los derechos de transmisión de ligas como la Liga MX, NFL, UFC y Fórmula 1, también se han visto obligados a llevar a cabo olas masivas de recortes.
El pasado 1 de diciembre trascendió que 30 empleados fueron despedidos de FOX Sports del Grupo Lauman, de acuerdo con el periodista Pepe Hanan.
Estos 30 empleados que perdieron su trabajo se suman a los 40 recortes que se llevaron a cabo hace un mes y medio.
De acuerdo con Hanan, "Alberto Lati termina contrato en febrero y anunció que no va a renovar", aunque el famoso conductor aún no se ha pronunciado al respecto.
En redes sociales se rumora que Lati podría volver a Televisa para las transmisiones de la Copa del Mundo 2026.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo
FOX Sports sufre nuevo recorte masivo

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo

SLP

El Universal

Alberto Lati termina contrato en febrero y anunció que no va a renovar

Liga MX: Horarios y canales de las semifinales del AP2025
Liga MX: Horarios y canales de las semifinales del AP2025

Liga MX: Horarios y canales de las semifinales del AP2025

SLP

El Universal

Ambos partidos serán transmitidos por televisión abierta

Wolves consiguen ganar en la prórroga
Wolves consiguen ganar en la prórroga

Wolves consiguen ganar en la prórroga

SLP

AP

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV
Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

SLP

Romario Ventura