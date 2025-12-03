Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

Con gran participación y emocionantes duelos, se llevó a cabo el Torneo Abierto de Frontenis en el Centro Cultural y Deportivo Punto Verde, celebrado los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre, reuniendo a destacados jugadores locales en las categorías A y B por parejas.

El torneo, avalado y apoyado por el H. Consejo de Administración, contó con una amplia asistencia y un alto nivel competitivo, reflejado en cada una de las rondas eliminatorias y finales. Resultados Grupo A: 1er. lugar Carlos Alberto Torres Díaz / Antonio Castillo. Se coronaron campeones tras imponerse en la final. 2do. lugar Joseph Castillo / Antonio Mendoza.

Durante la fase de grupos y rondas previas destacaron también apariciones de Marco Martínez, Adolfo Ramírez, Santiago Castillo Nava y Juan Carlos Castillo, quienes sostuvieron encuentros muy cerrados. Grupo B: 1er. lugar Juan Miguel González / Gustavo Castillo; Francisco Sánchez / José Sánchez, que lograron el subcampeonato.

El presidium estuvo conformado por representantes del H. Consejo de Administración, encabezados por el Ing. Alberto Castillo Tovar, secretario; Santiago Castillo Nava; Prof. José “Pepe” Rodríguez Ibarra, árbitro del evento. Los premios económicos otorgados fueron: 1er. lugar $2,500, 2do. lugar $1,500, 3er. y 4to. lugar $500, cada pareja.

