Wolves consiguen ganar en la prórroga

Por AP

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A

NUEVA ORLEANS.- Anthony Edwards estableció su mejor cifra de la campaña con 44 puntos, incluidos 34 en la segunda mitad, y los Timberwolves de Minnesota se impusieron el martes 149-142 sobre los Pelicans de Nueva Orleans en tiempo extra.

Edwards logró una bandeja en penetración para forzar el alargue, en tanto que Julius Randle anotó ocho puntos en el período adicional. Edwards, quien llegó promediando 37,2 puntos en sus últimos cinco partidos, tuvo dificultades desde larga distancia al principio, al fallar cuatro de cinco intentos de tres puntos en la primera mitad.

Sin embargo, se encendió en la segunda mitad, al acertar cinco de ocho desde el perímetro.

Edwards envió el encuentro a tiempo extra al pasar por encima de Jose Alvarado para una bandeja con 2,3 segundos restantes. Nueva Orleans ganaba por 129-125 con 1:03 minutos por jugar en el tiempo reglamentario gracias a una clavada de Derik Queen, pero no anotó más en el resto del camino.

Trey Murphy III lideró a seis jugadores de los Pelicans en cifras de dos dígitos, al conseguir 33 puntos. Saddiq Bey añadió 22, mientras que Queen y su compañero novato Jeremiah Fears añadieron 21.

Rudy Gobert terminó con 26 puntos por Minnesota, incluyendo tres clavadas en el tiempo extra, y 13 rebotes.

