Francisco Miranda poseedor de un gran récord

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Francisco Miranda Esparza, de profesión Ingeniero Químico, con destacada trayectoria en el basquetbol Estatal y Nacional, dentro de la categoría de másters o veteranos, en base a la persistencia y paciencia, a lo largo de 9 años, ha logrado conseguir una impresionante marca de 100,000 encestes o canastas de tiros de tres puntos.

El Ingeniero Miranda, oriundo del municipio de Ahualulco del Sonido 13, San Luis Potosí, nació un 4 de octubre de 1954, estando por cumplir 72 años, habiendo estudiado su educación primaria en la escuela Lic. Benito Juárez y la secundaria, en la Plan de San Luis de su municipio.

Fue en estas etapas escolares, donde Francisco Miranda le nació la afición y pasión por el basquetbol, que luego reafirmó al ingresar a la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y posteriormente en la Facultad de Ciencias Químicas de la misma casa de estudios potosina. La idea o motivación por encestar tiros de tres puntos, que se lanzan desde ambos costados de la cancha a determinada distancia del tablero y aro del rectángulo del espacio de la cancha, nació de un reto personal cuando en el Campeonato Nacional de Mayores de 60 años, convocado por INAPAM, cubriéndose el sus gastos, asistió jugando apenas unos cuantos minutos en el torneo.

Eso lo incentivo y se fijó el reto de llegar en un inicio a 50 mil, posteriormente a 70 mil y ya una vez enrachado se propuso y lo logró encestar 100 mil tiros de tres puntos, logrando conseguir superar esa meta, por lo que el pasado miércoles su familia, amigos y compañeros del equipo Guerreros Aztecas lo homenajearon con un evento celebrado en el auditorio Ponciano Arriaga del SEER en el barrio de Tlaxcala. Este logro personal, iniciado en el año de 2018 ha establecido toda una marca nacional y posiblemente internacional, pues en un lapso de nueve años ha encestado un total de 100,00 tiros, cabe aclarar que no son consecutivos, pues probablemente en media hora, de 150 tiros que realiza, logra encestar un promedio de 100. Llegar a los 100 mil encestes no ha sido fácil definitivamente, pero dice que sin presunción alguna, pretende llegar a 2027 con 120.00, con un promedio de 15 mil en un año y meses. Manifestando que estos retos propician tener una muy buena condición física, por lo que se ejercita bien de acuerdo a su edad.

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El ingeniero Miranda Esparza, ha convertido en su eslogan, el dicho popular de que donde pone el ojo pone el balón en la canasta, y en verdad que es admirable que en esta categoría de veteranos o másters, exista un jugador tan certero que en un juego formal se convierte en un seguro anotador de tiros de tres puntos, que suelen dar puntos y victorias a sus equipos, tanto en Guerreros Aztecas como a nivel selección de 75 años y más. Le cuestionamos, si alguien lleva la contabilidad de sus encestes, y señala que "yo personalmente la llevo en un agenda, y con testigos presenciales o sin ellos he logrado a llegar a los 100 mil, que en un inicio se me hacía complejo llegar a ellos, y seguiré haciéndolo, siempre y cuando no aparezcan lesiones o enfermedades primero Dios".

Pues bien, este es otro de los deportistas potosinos que deben inspirar a niños y jóvenes a lograr prepararse en cualquier actividad deportiva, que practiquen, y logren conquistar esta clase de éxitos, en base a disciplina, esfuerzo, persistencia, y determinación.