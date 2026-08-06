Gallos Blancos inicia con derrota ante Dallas

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Querétaro inició con una derrota de 2-0 ante FC Dallas su participación en la Leagues Cup 2026, en un partido en el que generó varias oportunidades de gol, pero careció de contundencia y terminó superado por el conjunto de la MLS.

Los Gallos fueron más peligrosos durante la primera mitad con llegadas de Santiago Homenchenko y Alí Ávila, quienes estuvieron cerca de abrir el marcador. Homenchenko exigió al arquero Jonathan Sirois con un disparo de media distancia, mientras que Ávila desperdició distintas oportunidades dentro y fuera del área. FC Dallas reaccionó tras la lesión de Anderson Julio, quien abandonó el encuentro al minuto 18, y comenzó a inquietar la portería queretana con Petar Musa, Santiago Moreno y Joaquín Valiente, aunque el guardameta mexicano evitó el gol antes del descanso.

El equipo estadounidense tomó la ventaja apenas iniciado el complemento. Al minuto 47, Bernard Kamungo ingresó al área y, tras un rechace, Santiago Moreno aprovechó el rebote para definir el 1-0. Querétaro intentó responder con disparos de Bayron Duarte, Carlo García y nuevamente Homenchenko, pero Sirois mantuvo su portería intacta con intervenciones clave, incluida una atajada a un remate que se dirigía al ángulo.

La falta de contundencia terminó por costarle el partido al conjunto mexicano. Al minuto 81, Shaq Moore desbordó por la banda derecha y asistió a Joaquín Valiente, quien definió de pierna izquierda para sentenciar el 2-0. Con este resultado, FC Dallas sumó sus primeros 3 puntos en la Leagues Cup, mientras que Querétaro quedó obligado a obtener un resultado positivo en sus siguientes compromisos para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

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