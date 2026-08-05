Infantino recibe apoyo tras disculpas de FIFA por plan fallido en Copa Mundo

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La FIFA anunció el miércoles que se había disculpado por los errores cometidos en torno al fallido plan de Gianni Infantino de vender participaciones a inversores en la Copa del Mundo, y añadió que los principales jerarcas presentes en una reunión convocada en Marruecos ante la crisis "reafirmaron su pleno apoyo" a su presidencia.

Apoyo oficial y disculpas por plan fallido

El organismo rector del fútbol mundial intentó presentar un frente unido en medio de la turbulencia causada por los controvertidos planes de Infantino, que causaron exigencias para que dimitiera.

En un comunicado, la FIFA informó que el secretario general Mattias Grafström y miembros del consejo de administración presentes en Rabat habían dado su apoyo al presidente de la FIFA.

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Al referirse a los planes de vender ganancias de su principal competición a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría torneos, el comunicado indica que "se reconocieron los errores cometidos" y que el "proceso debería haberse manejado de manera diferente".

La FIFA informó que se envió una carta a su Consejo y a las federaciones miembro para disculparse por los errores y se comprometió a "garantizar que no vuelvan a ocurrir".

El apoyo declarado de Grafström fue notable después de que se había distanciado de los planes originales de Infantino en un correo electrónico a todo el personal de la FIFA, en el que calificó la última semana como una "triste y reprochable serie de eventos".

La FIFA precisó que Infantino también reafirmó su apoyo a su secretario general.

El organismo rector del fútbol mundial enfatizó que la propuesta de la FFE "ya no está sobre la mesa".

"Siempre hay lecciones que aprender, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos a la luz de esta experiencia", aseveró.

Reacciones y críticas de ligas y figuras del fútbol

Está por verse si la reunión aliviará la presión sobre Infantino.

La asociación de ligas europeas de fútbol pidió una reforma de la gobernanza de la FIFA el miércoles, lo que se suma a la creciente presión sobre el presidente Gianni Infantino tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo.

Infantino habría celebrado una reunión con altos cargos en Rabat, Marruecos, el mismo día en que European Leagues —que incluye competiciones de primer nivel como la Liga Premier, La Liga y la Serie A— calificó la propuesta de "peligrosa" y afirmó que apuntaba a preocupaciones más profundas sobre cómo opera el organismo rector del fútbol mundial.

La asociación indicó que el plan planteaba "serias dudas sobre la gobernanza, la cultura interna y la toma de decisiones de la FIFA".

"Ahora más que nunca, la FIFA requiere una reforma de la gobernanza que garantice que todas las partes interesadas pertinentes tengan un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro deporte", sostuvo European Leagues.

En el comunicado, European Leagues arremetió contra la posibilidad de ampliar aún más la Copa del Mundo a 64 selecciones y señaló que "no se debe permitir que la FIFA siga tomando decisiones disruptivas unilateralmente".

Añadió que, en tanto no hubiera una reforma, rechazaría la "expansión o creación" de competiciones de la FIFA.

Luis Figo, exastro de Portugal y del Real Madrid, también pidió que Infantino dimitiera, afirmando que había "degradado el cargo".

Más tarde, la FIFA negó un reporte de medios británicos que sugería que Infantino, al buscar apoyo para su presidencia, había ofrecido a Marruecos la organización de la final en la Copa del Mundo de 2030. España, Portugal y Marruecos son los principales coanfitriones de la edición de 2030. Marruecos espera albergar la final en el previsto Estadio Rey Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores, cerca de Casablanca; España tiene al menos dos candidatos: los estadios del Real Madrid y del Barcelona.

Un portavoz de la FIFA dijo que es "falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo".

Dudas y desconfianza de líderes internacionales

También el miércoles, el primer ministro canadiense Mark Carney dijo que ya no tiene confianza en Infantino. Afirmó que el presidente de la FIFA cayó en un fracaso "fatal" de gobernanza al no consultar a asesores de alto nivel.

"Ciertamente no tengo confianza en el señor Infantino", dijo Carney, quien había aparecido junto a Infantino en varios eventos durante la Copa del Mundo de 2026 coorganizada por Canadá, México y Estados Unidos.

Una semana caótica ha suscitado dudas sobre la presidencia de Infantino en la FIFA de cara a las elecciones de marzo.

El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, ha ejercido la presión más intensa al votar a favor de boicotear la Copa del Mundo si Infantino seguía adelante con la iniciativa FFE.

Incluso después de que Infantino dio marcha atrás, la UEFA afirmó que había perdido la confianza en el liderazgo de la FIFA, lo que posiblemente allane el camino para un desafío a su presidencia. La CONCACAF también declaró que el liderazgo de la FIFA había "dejado de poner al fútbol en primer lugar".

También ha habido señales de división dentro de la organización. El jefe de desarrollo global del fútbol Arsène Wenge se distanció de los planes de la FFE. El principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, renunció la semana pasada y el director de operaciones, Kevin Lamour, afirmó que el personal fue "engañado" por la falta de transparencia del presidente.

Infantino aspira a ganar un cuarto y último mandato en el cargo en las elecciones de marzo.