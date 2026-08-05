Mark Carney pierde confianza en Gianni Infantino FIFA

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TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que ya no tiene confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que aumenta la presión sobre el dirigente del fútbol después de que su plan abandonado para vender participaciones en la Copa del Mundo provocara una reacción global.

Mark Carney critica fallo fatal en gobernanza de FIFA

Carney sostuvo que Infantino cometió un fallo de gobernanza "fatal" al no consultar a asesores de alto nivel, entre ellos el director de operaciones de la FIFA y miembros de la junta.

"Debería ser fatal. Desde luego, no tengo confianza en el señor Infantino", señaló Carney.

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Canadá fue coanfitrión del Mundial de 2026 con Estados Unidos y México, y Carney apareció junto a Infantino en varios actos del torneo.

Reacción global y oposición a plan de Infantino

Los comentarios de Carney se produjeron días después de que Infantino abandonara la propuesta tras la férrea oposición de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, federaciones nacionales y asesores de alto nivel de la FIFA.

Infantino había propuesto crear una empresa de 20 mil millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo con inversores privados, incluida la familia Kushner, pero generó una ola de críticas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, calificó a Infantino el domingo pasado como "el hombre equivocado para liderar" el fútbol mundial.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las 55 asociaciones miembro de la UEFA habían acordado boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA si el plan seguía adelante, mientras que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol también se opusieron.

Pese a la marcha atrás de Infantino, la UEFA indicó que trabajaría con otras confederaciones para garantizar que una propuesta similar "no pueda volver a ocurrir".

Aunque Infantino ha conservado el respaldo de algunas asociaciones miembro, incluido Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, las declaraciones de Carney se sumaron a las crecientes críticas a la gobernanza de la FIFA.

La próxima elección presidencial de la FIFA está programada para marzo en Rabat, Marruecos. Los candidatos tienen hasta el 18 de noviembre para presentarse a la contienda.