Ganan los Marlins ante los Azulejos

MIAMI.- Jakob Marsee disparó un triple con las bases llenas y el dominicano Eury Pérez lanzó hasta la séptima entrada permitiendo solo tres hits para llevar a los Marlins de Miami a vencer 5-3 a los Azulejos de Toronto el domingo.

Eric Wagaman bateó un cuadrangular y anotó dos veces para Miami, y el dominicano Agustín Ramírez impulsó una carrera con un sencillo. Pérez (6-3) fue responsable de dos carreras en seis entradas y un tercio. Caminó a uno y ponchó a cuatro.

Lake Bachar heredó dos corredores de Pérez en la séptima y permitió un jonrón de tres carreras de Daulton Varsho que acercó a los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, a 4-3. Varsho, quien se ponchó dos veces en dos turnos al bate contra Pérez, envió un batazo de 424 pies sobre la barda del jardín central para su 15to jonrón.

El sencillo productor de Ramírez contra el relevista cubano Yariel Rodríguez en la parte baja aumentó la ventaja a 5-3.

Los Azulejos amenazaron en la octava cuando Bachar otorgó boletos con dos outs a Nathan Lukes y Bo Bichette. El dominicano Ronny Henriquez relevó y retiró al bateador emergente Vladimir Guerrero Jr. con un elevado en la primera aparición del toletero en la serie. Guerrero se perdió los cuatro juegos anteriores debido a una inflamación en el tendón de la corva.

Tyler Phillips lanzó una novena entrada perfecta para su segundo salvamento.

El abridor de Toronto, Kevin Gausman (8-10), permitió cuatro carreras y siete hits mientras ponchaba a siete en seis entradas.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 1-0, y el venezolano Andrés Giménez de 3-0.

Por los Marlins, el venezolano Javier Sanoja bateó de 3-1 con una carrera anotada; y los dominicanos Agustín Ramírez de 4-1 con una producida, Otto López de 4-1 y Heriberto Hernández de 3-0.