García Jr., a retomar el rumbo en NASCAR

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Decisivo será para muchos pilotos las dos últimas rondas de la temporada regular NASCAR México, mientras unos buscan su calificación al Chase, otros pretenden acumular la mayor cantidad de unidades que les de una amplia ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, este es el caso de Rubén García Jr. piloto del auto #88 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, quien desde inicio de temporada tomó el liderato general y tras seis carreras disputadas no lo ha abandonado es por eso que ahora en la carrera de casa este 1 y 2 de agosto quiere ir por más y si es posible colgarse su séptima victoria en el Óvalo Potosino.

La suerte no estuvo del todo con García jr. en la pasada carrera disputada en Querétaro, la velocidad del auto no fue lo suficientemente buena para estar al final peleando las primeras posiciones, a pesar de eso y del esfuerzo del equipo #88 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, Rubén terminó la carrera en séptimo lugar, posición que le permitiría sumar 37 unidades para mantener el liderato general y llegar así a casa más tranquilo, a su vez deseoso de regresar a lo más alto del podio como había arrancado la temporada.

Rubén García Jr., piloto del auto #88 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis: "Estamos súper enfocados para San Luis, es una gran oportunidad de retomar el buen rumbo y volver a ampliar un poco esa ventaja contra el segundo lugar para poder llegar a la final de la temporada regular con un cómodo margen solo a sellar el objetivo principal de la temporada regular que es culminar en el top uno, es por eso que tendremos actividad extrema el jueves en el óvalo buscando el mejor balance del auto #88, un entrenamiento que será vital para nuestras aspiraciones del fin de semana y que debemos aprovechar vuelta tras vuelta apoyándonos en todo momento del Ingeniero Ramiro Fidalgo, estoy seguro que tendremos un buen fin de semana en casa frente a nuestro público y patrocinadores".

La actividad de Ruben García Jr y su equipo #88 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis comenzará el jueves 30 con entrenamiento en el Óvalo Potosino, Para el viernes 31 labor social en Hospital Central a las 15:00 horas, el sábado 1 de agosto dos sesiones de práctica. La primera se realizará de 10:00 a 11:00 horas y la segunda de 13:10 a 14:10 horas. Posteriormente se llevará a cabo la sesión de calificación individual programada a las 14:40. Los diez mejores tiempos avanzan a una segunda ronda clasificatoria para disputar la pole position, apenas cinco minutos después de concluida la primera sesión.

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Para el domingo 2 de agosto a las 13:30 horas, pactada a 200 vueltas, con etapa en la vuelta 90 y un tiempo límite de 100 minutos.