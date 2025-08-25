logo pulso
Gigantes remontan y vencen a Cerveceros

Por AP

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Gigantes remontan y vencen a Cerveceros

MILWAUKEE.- El boricua Heliot Ramos conectó un sencillo de dos carreras contra Trevor Megill con dos outs en la novena entrada y los Gigantes de San Francisco se recuperaron para vencer el domingo 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Gigantes estaban abajo 3-2 cuando Matt Chapman conectó un doble al inicio y el venezolano Luis Matos logró un sencillo con un out en la novena. Megill ponchó al bateador emergente dominicano Rafael Devers antes de dar un boleto a Jung Hoo Lee para llenar las bases.

Megill (5-3) ha desperdiciado tres de sus últimas cuatro oportunidades de salvamento, aunque esta fue la primera vez que los Cerveceros terminaron perdiendo el juego.

Ryan Walker permitió un sencillo con dos outs a Sal Frelick en la parte baja de la novena antes de ponchar al bateador emergente Anthony Seigler para lograr su undécimo salvamento. El venezolano José Buttó (4-3) lanzó una octava entrada sin carreras para llevarse la victoria.

