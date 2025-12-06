GP Abu Dabi: Verstappen busca el milagro desde la 'pole'

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) buscará este domingo, desde la 'pole', el milagro deportivo de anotarse, por quinta vez seguida, el Mundial de Fórmula Uno al que apunta por primera vez -y a su lado, desde la primera fila- el inglés Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, en el que el otro piloto de McLaren, el australiano Oscar Piastri, que sale tercero, también opta al título.

En la resolución del Mundial más emocionante de los últimos quince años, los tres aspirantes al título coparon los tres primeros puestos de la última calificación del curso, en la que también brilló el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá sexto en una carrera que el otro español, Carlos Sainz (Williams), eliminado en la segunda ronda (Q2), afrontará desde la duodécima posición.

Verstappen, de 28 años, prácticamente descartado a principios de septiembre, cuando, tras el Gran Premio de Países Bajos, estaba a 104 puntos de Piastri -líder en esos momentos- está protagonizando un fin de campeonato de ensueño, en el que, tras ganar cinco de las pasadas ocho carreras -en las que siempre subió al podio- y anotarse las dos últimas, en las Vegas (EEUU) y Qatar, aumentó aún más la presión sobre los dominantes McLaren -que hace dos meses ya habían revalidado el título de constructores-, con los que se jugará el título este domingo.

'Mad Max', que, aunque no lo gane, se marchará de Oriente Medio con la sensación generalizada de ser el vencedor moral del certamen, protagonizó otra exhibición este sábado, al afrontar la segunda ronda de la calificación con gomas usadas, con el fin de reservar neumático blando nuevo para la decisiva Q3, en la que mejoró, en el segundo, un primer intento que también le hubiese servido para firmar su cuadragésimo octava 'pole' en la categoría reina. La octava del año. Una marca que ya nadie podrá igualar.

El astro neerlandés, segundo en la general, hizo todo lo que pudo, dominando una 'cuali' en cuyo decisivo tercer acto cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 207 milésimas, 201 menos que Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja- y con 230 sobre Piastri, tercero en el certamen -a 16 unidades-.

Verstappen hizo lo que debía, pero Lando también. Subcampeón del mundo el año pasado, al inglés le basta, entre otras opciones, con acabar en el podio para festejar su primera corona a los 26 años.

Si, por contra, Norris queda cuarto y el ídolo de los Países Bajos celebra este domingo su septuagésima primera victoria en la F1, éste se convertirá en pentacampeón sin haber sido líder ni una sola vez en las 23 pruebas previas.

Piastri, de 24, aún mantiene sus esperanzas de convertirse en el primer australiano en ganar el Mundial 45 años después de que lo lograse, por última vez, Alan Jones (en 1980). Pero para que esto suceda, sólo le vale anotarse la carrera o ser segundo; y esperar un auténtico descalabro de Verstappen y de Norris, ganador hace un año en esta pista.

De día, el inglés George Russell (Mercedes) -que sale cuarto, un puesto por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari)- había sido el más rápido en el último libre, en el que los tres contendientes a la pelea final por el título se ordenaron de la misma manera en la que están situados en la general, con Alonso colándose, con el cuarto crono, entre el astro neerlandés y Piastri.

Russell (1:23.334), que buscará asegurar el segundo puesto en el Mundial de constructores para Mercedes -que supera en 33 puntos a Red Bull- había mejorado en sólo cuatro milésimas a Norris y en 124 a Verstappen en el último libre de la temporada, en el que Alonso se quedó a 251 y Piastri, a 259.

Sainz, que venía de brillar en la noche de Lusail, donde, al acabar tercero el Gran Premio de Qatar, festejó su segundo podio del año, el segundo desde que corre en Williams y el vigésimo noveno de su trayectoria en la F1, se ordenó duodécimo, a 447 milésimas de Russell; en un ensayo que Colapinto concluyó, a 1.167, decimonoveno. Un puesto por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), que disputa su última carrera -el año que viene será reemplazado por el francés Isack Hadjar (RB), noveno en parrilla- y que le había dado un buen susto a Norris.

Lando estuvo a punto de chocar con el nipón, al que evitó por poco cuando éste rodaba por el centro de la pista y más lento de lo esperado, a la salida de una curva. El asiático, que cerró la tabla de tiempos del ensayo, también protagonizó otro percance, esta vez no por su culpa, cuando, en el 'pit lane' y al salir de boxes, su monoplaza fue golpeado por el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli -que marcó el noveno crono, a 393 milésimas de Russell-.

El entrenamiento estuvo interrumpido, hacia la mitad del mismo, durante unos minutos y con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños personales- del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que chocó contra las barreras de protección tras perder el control de su Ferrari y trompear en la entrada de la novena de las 16 curvas de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Sir Lewis está a punto de cerrar un primer año para el olvido como piloto de la escudería más laureada de la historia, ya, que, para más inri, quedó eliminado en la primera ronda de la calificación. Hamilton -con el decimosexto tiempo- y Colapinto (Alpine) -con el vigésimo- cayeron en la Q1, que dominó Piastri (1:22.605). El australiano mejoró en 272 milésimas a Verstappen; en una ronda que Norris pasó con el sexto tiempo y en la que Alonso ya avisaba, con el cuarto: tres puestos por delante de Sainz.

Carlos -con el duodécimo tiempo- y el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) -con el decimoquinto- cayeron en la Q2, en la que el más rápido fue Russell (1:22.730), mejorando en sólo 22 milésimas a 'Mad Max', segundo con gomas usadas; y en 74 a Norris, que fue tercero. Al tiempo que el genial piloto asturiano repetía cuarto crono, antes de valorar positivamente el sexto que intentará defender en la carrera de este domingo; prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros.

A la hora de la verdad, Verstappen confirmó que es uno de los mejores de toda la historia. Su primer intento, de 1:22.295, ya le hubiese servido para firmar la 'pole'; pero el astro neerlandés elevó la apuesta en su última vuelta, en la que se mejoró en nueve centésimas. Buscando meterle aún más presión a Norris, que debe mantener la serenidad, porque para ser campeón le vale que en la última carrera del año se repitan los puestos de la calificación de este sábado.