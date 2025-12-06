logo pulso
Estrellan auto en muro de Circuito Potosí

Dos personas resultaron con golpes leves

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 10:38 a.m.
A
El choque de un vehículo contra el muro de diversorio del puente del Circuito Potosí y vías a Tampico, dejó a dos personas con lesiones leves, que no ameritaron traslado a algún hospital. 

Los hechos se registraron después de la medianoche, cuando el conductor de un vehículo sedan, circulaba sobre el Periférico con dirección a carretera Matehuala y al llegar al puente impactó con el muro divisorio de carril central y lateral. 

Al sitio acudieron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente

Adulto mayor fallece atropellado en la 71 y Circuito Potosí

El presunto responsable huyo de la escena esta madrugada

