Estrellan auto en muro de Circuito Potosí

El choque de un vehículo contra el muro de diversorio del puente del Circuito Potosí y vías a Tampico, dejó a dos personas con lesiones leves, que no ameritaron traslado a algún hospital.

Los hechos se registraron después de la medianoche, cuando el conductor de un vehículo sedan, circulaba sobre el Periférico con dirección a carretera Matehuala y al llegar al puente impactó con el muro divisorio de carril central y lateral.

Al sitio acudieron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente.

