Se hunde al ganado mexicano

Se hunde al ganado mexicano

GP de Las Vegas: Horario y canal para ver la carrera de la Formula 1

Max Verstappen y Carlos Sainz prometen una emocionante lucha por alcanzar a Norris en la pista.

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 06:59 p.m.
GP de Las Vegas: Horario y canal para ver la carrera de la Formula 1

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- La noche de este sábado se corre el Gran Premio de Las Vegas, que representa la vigesimosegunda fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde Lando Norris buscará seguir acercándose a su primer campeonato mundial de la categoría.

El inglés de McLaren consiguió el viernes la pole position, por lo que estará largando desde la primera posición en la carrera del fin de semana. La tarea de Norris de aguantar en la largada luce complicada, ya que detrás de él saldrá Max Verstappen, quien buscará arrebatarle el primer puesto de inmediato.

En el tercer lugar de la parrilla aparece Carlos Sainz, luego de haber hecho un extraordinario trabajo a bordo de su Williams. El español se había colocado en la primera posición tras una increíble vuelta en el cierre de la clasificación, pero su excompañero Norris le arrebató ese primer puesto.

Por su parte, Oscar Piastri, que se encuentra en la pelea por el título de Fórmula 1, arrancará en la quinta plaza de la parrilla. El australiano sigue con la misión de evitar el coronamiento de su compañero de equipo y tratando de recuperar el primer lugar de la clasificación.

Lando arriba a esta fecha con 24 puntos de ventaja sobre Piastri y a 49 de Verstappen, quien sigue en la pelea por su quinto título, pero eso luce complicado de conseguir.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio de Las Vegas?

· Fecha: sábado 22 de noviembre

· Horario: 22:00 horas del centro de México

· Transmisión: Sky Sports y F1TV

El Universal

Max Verstappen y Carlos Sainz prometen una emocionante lucha por alcanzar a Norris en la pista.

Helmut Marko explica por qué Sergio Pérez aún no ha logrado el campeonato mundial en la Fórmula 1

Sunderland y Brentford han mostrado interés en el delantero mexicano, quien no ha logrado consolidarse con los rossoneros

