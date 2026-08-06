Guadalajara cae en penales
Empató ante LAFC en tiempo regular, pero perdió el punto extra
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México.- Chivas empató 1-1 frente a Los Angeles FC y sufrió la derrota por penales en su debut dentro de la Leagues Cup 2026, en un intenso encuentro disputado en el BMO Stadium.
El Rebaño volvió a sufrir la falta de contundencia al ataque, pero al menos se quedó con un punto que le permite soñar con ganar sus próximos dos partidos y clasificar a la siguiente ronda.
El conjunto angelino abrió el marcador al minuto 38 gracias a la anotación de su súper estrella, Denis Bouanga, quien aprovechó un espacio en la defensa rojiblanca marcar la diferencia. Sin embargo, la reacción del Guadalajara fue inmediata. Antes de irse al descanso por el primer tiempo, Roberto "Piojo" Alvarado (42´) igualó el partido con una exquisita definición y le devolvió la ilusión al equipo tapatío.
Chivas volvió a dejar la sensación de que fue mejor equipo que su rival, y aunque Gabriel Milito movió distintas piezas para llevarse el encuentro, no pudo anotar el segundo gol. La afición rojiblanca que colmó las tribunas de Los Ángeles, se fue decepcionada por el resultado final.
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Kevin Castañeda y Luis Romo fallaron desde el punto penal y finalmente, el LAFC se impuso 5-4 desde los 11 pasos. Ahora, el Rebaño buscará la clasificación frente al FC Dallas y el Seattle Sounders, a quienes deberá vencer.
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