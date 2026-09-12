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Guía Bellinger victoria de Yankees sobre Mets

Por AP

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Guía Bellinger victoria de Yankees sobre Mets
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      NUEVA YORK.- Cody Bellinger conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada ante el novato Nolan McLean, y los Yankees de Nueva York se impusieron el viernes 6-4 a los Mets de la misma ciudad.

      Ben Rice también pegó un jonrón por los Yankees (85-62), quienes ganaron por 17ª vez en 24 juegos y quedaron 23 juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada, en una noche en la que los equipos recordaron el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

      El novato Spencer Jones añadió un sencillo impulsor en la primera entrada y Ryan McMahon conectó un sencillo productor en la octava, mientras los Yankees se mantuvieron a tres juegos de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana y ampliaron a 5 1/2 su ventaja sobre Boston por el primer comodín de la Liga Americana.

      Carlos Rodón (6-3) permitió dos carreras y tres hits en 6 1/3 entradas, su cifra más alta de la temporada. El zurdo consiguió dos de sus ocho ponches ante el cañonero dominicano Juan Soto, quien escuchó abucheos de los aficionados de los Yankees antes de cada turno al bate.

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      Bellinger conectó el jonrón después de atrapar el primer lanzamiento ceremonial de Brielle Saracini, cuyo padre, Victor Saracini, era el piloto del vuelo 175 de United Airlines, estrellado contra la Torre Sur del World Trade Center.

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