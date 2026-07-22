Guillermo Ochoa anuncia su retiro

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México.- Luego de cumplir el sueño que persiguió durante la parte final su carrera y convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo, Guillermo Ochoa decidió poner punto final a una trayectoria que lo consolidó como uno de los máximos referentes del futbol mexicano.

El experimentado guardameta, símbolo de varias generaciones del Tricolor y protagonista de memorables actuaciones internacionales, anunció que ha llegado el momento de despedirse de las canchas.

A los 41 años de edad, el canterano del América compartió a través de sus redes sociales la noticia de su retiro como futbolista profesional, cerrando un recorrido de más de dos décadas marcado por títulos, récords y actuaciones inolvidables tanto en México como en el extranjero.

"Lo di todo, lo dejé todo... En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo, la ilusión de toda una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo. Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti y cuando llega ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban, en cada penal, en cada mano a mano en el último minuto y cuándo millones de aficionados contenían la respiración", mencionó.

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Ochoa, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dejó en su despedida palabras para el conjunto nacional, y un lugar tan especial como el Estadio Azteca, inmueble en el que jugó sus últimos minutos.

"Yo no entiendo mi carrera sin la selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad y quizá por eso mismo el destino quiso que todo terminara donde empezó: el Estadio Azteca. Este mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarla con gratitud, ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después solo queda decirte una cosa. Confía, el arco no pide perfección, pide orgullo. A ustedes afición gracias por caminar conmigo estos años, a quienes me ensañaron, me exigieron y me acompañaron en cada etapa del camino", finalizó.

Con su adiós, concluye la carrera de una de las figuras más emblemáticas en la historia reciente de la Selección Mexicana.