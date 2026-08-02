Gutiérrez largará segundo en casa

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La actividad de la séptima fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series comenzó este sábado en el Súper Óvalo Potosino con una intensa jornada de entrenamientos y calificación para los pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, quienes mostraron un ritmo competitivo de cara a la carrera de este domingo.

Desde las primeras horas del día, el equipo trabajó en la preparación de los autos #23 y #88, que superaron la revisión técnica para posteriormente salir a la pista en busca de los mejores registros durante las sesiones de práctica.

En la primera tanda, Rubén García Jr. se mantuvo entre los más rápidos al detener el cronómetro en 21.254 segundos, registro que le permitió concluir en la segunda posición. Por su parte, Max Gutiérrez enfrentó algunos inconvenientes mecánicos que limitaron parte de su participación; sin embargo, logró regresar a la pista en los minutos finales para marcar 21.271 segundos, suficiente para ubicarse en el tercer puesto.

Para la segunda práctica, el equipo realizó diversos ajustes en ambos vehículos con el objetivo de mejorar el rendimiento. Aunque no consiguieron rebajar sus mejores tiempos, aprovecharon la sesión para afinar detalles rumbo a la clasificación. Max concluyó en la sexta posición con un tiempo de 21.415 segundos, mientras que Rubén fue séptimo con 21.428 segundos.

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Durante la sesión de calificación, ambos pilotos lograron avanzar al Top 10. Max Gutiérrez se clasificó en la quinta posición de la ronda definitiva y terminó asegurando el segundo lugar de la parrilla con un tiempo de 21.407 segundos, colocándose en la primera fila para la competencia. Rubén García Jr., por su parte, obtuvo el décimo puesto de salida tras registrar 21.602 segundos.

Con estos resultados, el equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis llega con buenas expectativas para la competencia denominada "San Luis Potosí 200", donde buscará pelear por la victoria y sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato. La carrera se disputará este domingo 2 de agosto a las 13:30 horas en el Súper Óvalo Potosino, con un recorrido de 200 vueltas, una etapa programada en la vuelta 90 y un tiempo límite de 100 minutos.