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Erling Haaland facturó un penal en el último minuto y Noruega venció 3-2 a Dinamarca para quedarse con el último boleto a los cuartos de final.

Dinamarca necesitaba un empate ante Noruega para conservar el segundo lugar y un puesto en cuartos de final, pero Haaland tenía otros planes.

Dinamarca se adelantó rápidamente 2-0, diferencia que Haaland recortó a 2-1 justo antes del descanso. Martin Odegaard igualó el marcador a los 84 para asegurar un trepidante final. Hubo más drama en el último suspiro, cuando se pitó un penal. Después de una larga revisión de video, Haaland convirtió desde los once pasos a los 96 para impulsar a Noruega al segundo puesto por encima de los daneses y a los cuartos de final.

Portugal lidera el grupo y será uno de los cuatro equipos cabeza de serie en el sorteo del viernes junto con Francia, Alemania e Inglaterra. Los equipos no preclasificados son Noruega, Bélgica, Países Bajos y España.

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Los cuartos de final se disputan a doble partido en marzo, y los ganadores avanzarán a un "Final Four" en junio.